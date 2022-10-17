Operasyonu örgüt hâkimi koordine ettihâkimi

FETÖ'ye üye olmak suçlamasıyla meslekten ihraç edilen Eski savcı M.Ö. itirafçı oldu, 17-25 Aralık yargı darbesine ilişkin kritik bilgileri soruşturma makamlarıyla paylaştı. Eski hâkim Cemil Gedikli'nin 17-25 Aralık'ta sivil imamlar ile yargıda görevli örgüt üyelerinin koordinasyonunu sağladığını söyledi. 16 Aralık 2013 günü gözaltı kararlarını imzalayan ve birkaç gün sonra 4 Ocak'ta da nöbetçi hakim olarak görevlendirilen hakim Cemil Gedikli hakkında bildiklerini anlatan Eski savcı M.Ö. "Bu hakim İstanbul Eski sulh ceza hakimidir. En son Zonguldak savcılığı yaparken açığa alınarak tutuklanmıştır. Sivil ayakla olan irtibatı bu hakim sağladı. Yani 17-25 Aralık'ın öncesindeki hazırlığı ve bu süreci tüm koordinesini bu hakim yürütmüştür. Kendisi o dönemde 17-25 Aralık soruşturmasında bizzat arama kararı veren kişidir" ifadelerine yer verdi.Hakimin bu işleri yaparken kimden talimat aldığını bilmediğini ifade eden Eski savcı M.Ö. ifadesinin devamında, "Cemil'le bir yıla yakın birlikte çalıştık. Kendisi bana bizzat 17-25 Aralık dosyası ile ilgili özet bilgiyi birkaç kez Pensilvanya'ya götürdüğünü, soruşturmanın seyri ile ilgili Fethullah Gülen'e sunum yaptığını bizzat bana söyledi" dedi.Hazırlanan iddianamede Şüpheli Cemil Gedikli'nin " Görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi. Gedikli hakkında ayrıca yürütülen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçu kapsamındaki soruşturmanın ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldüğü öğrenildi.