Seçim güvenliğinde hiçbir sıkıntı yok

Son dönemde medya ve sosyal medyada bazı binaların boş olmasına karşın kayıtlarda ailelerin yaşadığının görüldüğü yönünde sık sık haberler çıkmaya başladı. Bazı vatandaşların oturduğu evlerde tanımadığı başka kişilerin ikamet ettiği bilgileri de buna eklenince seçimlerin güvenliğine dönük bir kampanya başladı. Vatandaşın kafasında şüphe yaratmaya ve seçimleri tartışmaya açmaya dönük bir algı operasyonuna yanıt AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Recep Özel'den geldi.SABAH'ın sorularını yanıtlayan Özel, boş binalarda birilerinin yaşıyor görünmesi ya da vatandaşın evinde tanımadığı kişilerin kayıtlı olmasının elbette sıkıntılı ve çözülmesi gereken bir durum olduğunun altını çizerek, "Bu sorun kısa sürede çözülmeli. Ancak olayın seçim güvenliği açısından sıkıntılı hiçbir yanı yok" dedi.Bu tartışmaların daha çok okul kayıtlarından kaynaklandığına dikkat çeken Özel, "Aileler, okul döneminde çocuklarını istedikleri okula göndermek için nüfus hareketlilikleri oluyor. Adresler değişiyor, yakınlarının yanına kayıtlar olabiliyor. Muhtemelen son dönemdeki tartışmalar da bundan kaynaklanıyor. Bu nüfus hareketliliklerini mükerrer seçmene yol açıyor diye tartışmak gereksiz" dedi.