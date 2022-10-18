Avcılar Belediyesi’nde bin 200 personel iş bırakma eylemi başlattı

BELEDİYE İLE İŞÇİ VE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ARASINDA UZLAŞMA SAĞLANAMADI

22 Haziran'da Belediye İş Sendikası İstanbul 2 No.lu şubesi ile Avcılar Belediyesi İştiraki Bathone A.Ş. arasında toplu sözleşme görüşmeleri başlatıldı. 13Eylül'deki 4'üncü görüşmeden anlaşma kararı çıkmadı. Belediye tarafından bin 200 işçi ve sözleşmeli personele brüt 7 bin 800 TL maaş teklif edildi. Avcılar Belediyesi'nden sendikanın talebi ise 11 bin TL oldu. Uzlaşma sağlanamaması ve Belediye Başkanı Turan Hançerli'nin işçilerin görüşme teklifine yanaşmaması sonrasında 27 Eylül'de grev kararı alındı. 20 günlük uzatma sürecinde belediye ile sendika temsilcileri arasında uzun bir görüşme yapıldı. Ancak uzlaşmaya varılmayınca işçiler bugün itibariyle iş bırakma eylemi başladı.