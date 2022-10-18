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Giriş Tarihi: 18.10.2022

DEAŞ’ın keskin nişancısı tutuklandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
DEAŞ’ın keskin nişancısı tutuklandı
Adana Emniyeti, edindiği istihbarat sonucu Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, yurda kaçak giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. TEM ekipleri düzenledikleri operasyonla 11 Ekim'de 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yakalanan şüphelilerden H.Z.'nin (41), örgütün Suriye'de işgal ettiği bölgelerde keskin nişancı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
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DEAŞ’ın keskin nişancısı tutuklandı
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