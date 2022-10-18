DEAŞ’ın keskin nişancısı tutuklandı

Adana Emniyeti, edindiği istihbarat sonucu Irak ve Suriye'de terör örgütü DEAŞ saflarında silahlı görev alıp, yurda kaçak giriş yapan yabancı uyruklu 7 şüpheliyi tespit etti. TEM ekipleri düzenledikleri operasyonla 11 Ekim'de 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Adresinde bulunmayan 1 şüpheliyi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yakalanan şüphelilerden H.Z.'nin (41), örgütün Suriye'de işgal ettiği bölgelerde keskin nişancı olduğu ortaya çıktı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.