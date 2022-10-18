Erdoğan’dan ailelere yardım bir an önce yapılsın talimatı

AKParti'nin dün gerçekleştirilen MKYK toplantısının ana gündem maddesi Amasra faciasıyla ilgili yürütülen süreç oldu. Edinilen bilgilere göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınlarını kaybeden ailelere yapılacak yardımlarla ilgili yasal düzenlemenin bir an önce Meclis'e getirilmesi konusunda talimat verdi. Toplantıda hayatını kaybeden 41 işçinin aileleri ile yaralanan 6 şçiye verilecek maddi destek anlatıldı. Buna göreşçilerin ailelerine 1 milyon 500 bin ila 1 milyon 750 bin TL arasında nakdi yardımın yapılacağı, ayrıca iş yeri kazası ve ölüm maaşı alacakları anlatıldı.Bu kapsamda MKYK toplantısında, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım başkanlığında, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Vedat Demiröz ve Jülide Sarıeroğlu'ndan oluşan bir ekip kuruldu. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Bir an önce toplanın, bunu halledin" diyerek talimat verdiği öğrenildi. Yardımlarla ilgili yasal düzenleme için çalışmaları yapacak olan ekip, düzenlemeyi dün Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen ve bu hafta Genel Kurul'da görüşülmesi beklenen torba yasaya ekleyecek.