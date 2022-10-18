Kimin kusuru varsa hesap verecek

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili "Kazada kimin kusuru, ihmali varsa bunun peşinde olacağız, bu konuda kararlıyız. Bu işin siyaseti, partisi, bu işin lamı cimi olmaz. Üzerimize düşeni yapacağız. Az önce Anayasa Mahkemesi'ndeki yemin töreninde Sayın Cumhurbaşkanımızla ve Sayın Grup Başkanımızla Meclis gündemini tekrar değerlendirme imkânı bulduk. Buna göre yarın AK Parti Grubu olarak Meclis'e Araştırma Komisyonu kurulması teklifinde bulunuyoruz. Tüm tedbirleri, alınacak önlemleri, can güvenliğini artıracak mevzuat değişikliklerini, dünya örneklerini araştıracak, buna ilişkin adımlar atacak bir komisyon kurmak istiyoruz. Tüm partilerimizin sağduyuyla meseleye yaklaşmasını, başarılı bir çalışma takvimi olmasını, sonuçlarının da şimdiden ülkemize, madencilerimize hayırlı olmasını ümit ediyorum" dedi.Turan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in TBMM Genel Kurulu'na, 20 dakikalık bir sunum yapacağını, bu bilgilendirmeden sonra tüm partilerin 10'ar dakikalık konuya ilişkin değerlendirmede bulunacağını söyleyen Turan, bu konuda bir araştırma önergesi vereceklerini belirterek tüm partileri önergeye destek vermeye davet etti. Facianın ilk anından itibaren devletin tüm kurumlarıyla seferber olduğunu belirten AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise "Her türlü soruşturma yapılacak. Bu acı olay nasıl meydana geldi? Bütün boyutlarıyla açığa çıkarılacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.