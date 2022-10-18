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Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:24

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya'da yürütülen 5 ayrı FETÖ soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun, Ankara, Amasya, Trabzon ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması dahilinde örgütün yeni yapılanmasına yönelik yapılan takip ve çalışmalar doğrultusunda haklarında yada ailelerinde FETÖ çerçevesinde daha önceden işlem yapılmış olan şahıslara TC numaraları ile kartsız işlem yaparak finans sağladığı tespit edilen ve irtibatlı oldukları şahıslara yönelik bu saban Samsun il merkezinde 8, Ankara'da 1 olmak üzere 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 8 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Ankara'da gözaltına alınan 1 kişinin ise Samsun'a getirileceği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.

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Samsun merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
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