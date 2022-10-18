SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.