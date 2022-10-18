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Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:01

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 8'inin FETÖ, 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! Yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 13 kişi yakalandı
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