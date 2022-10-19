FETÖ’nün mali yapılanmasına darbe: 543 gözaltı

EmniyetGenel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve İstihbarat Daire Başkanlıkları, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik çalışma başlattı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile koordinasyon içinde yürütülen ve yaklaşık 8 ay süren çalışmalar sonucunda, örgütün yurtdışına firar eden üst düzey mahrem sorumlularının verdiği talimatlar doğrultusunda; örgütten kopmaları engelleme, örgütü canlı tutma, mahrem birimlerin ve finansal faaliyetlerin yeniden yapılandırılması faaliyetlerinin örgütün yurtiçindeki üyeleri tarafından uygulamaya konulduğu tespit edildi.FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan örgüt mensuplarına düzenli/sistematik olarak para transferi yapıldığı belirlendi. Ayrıca, örgüt faaliyetlerinin finansmanında kullanılacak kaynak aktarımında gizliliğe azami ölçüde riayet edildiği, örgüt mensuplarının kimliklerinin deşifresini engellemeye yönelik tedbirler alındığı saptandı. FETÖ'nün organizasyon yapısını tekrar faaliyete geçirmeye yönelik finansal organizasyonu içerisinde yer alan 704 şüpheliye yönelik 59 ilde eş zamanlı 'Gazi Turgut Aslan Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda 543 şüpheli gözaltına alınırken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.OPERASYONA ismi verilen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ile birlikte açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Örgüt mensuplarına yurtdışındaki örgüt yöneticileri tarafından Türkiye'deki örgütün ayakta tutulabilmesi ve örgütün finansal yapısının devam ettirilebilmesi için yaklaşık 3 ila 6 bin lira aktarılan bir sistem var. Para transferi tamamen yurtdışı kaynaklı. Yeni yapılanmanın deşifresi açısından önemli bir operasyon" dedi.