‘Haftalık yalanlar’ tek tek çürütüldü

İletışimBaşkanlığı yalan haberle mücadele için haftalık dezenformasyon bültenini yayınladı. Bültende yalan haber ve iddiaların doğruları sıralandı.Bartın'da, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen kazaya ilişkin, Sayıştay raporlarındaki uyarı ve öneriler dikkate alınmadı.Bazı basın yayın organlarında yer alan haberlerde, Sayıştay raporundaki genel bilgilendirmeler, "Grizu patlaması riski tespit edildi" şeklinde yorumlanmıştır. İddiaların aksine, söz konusu Sayıştay raporlarındaki öneriler dikkate alınmış, hatta mevzuatın gerektirdiğinden daha fazla tedbir alınmıştır.Soma ve Ermenek kazalarından sonra gerekli iyileştirmeler yapılmadı.Kazaların ardından tüm müesseselerde bulunan yeraltı açıklıklarında toplam 200 kilometre "Hayat Hattı" kuruldu.Kurum Degaj Yönergesi uygulanmadı."Kurum Degaj Yönergesi hükümlerinin titizlikle uygulanması gerekmektedir" ifadesi, tespit değil bilgilendirme amaçlıdır. Kurumun bu kapsamdaki tüm işlemleri Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurumu ve MAPEG ekiplerince denetlenmekte ve titizlikle takip edilmektedir. Sayıştay'ın belirttiği Kurum Degaj Yönergesi'ne tam uyumla, madencilik faaliyetleri yürütülmektedir.Türkiye 92 mülteciye kötü muamelede bulundu.Yunanistan Göç ve İltica Bakanı'nın, Türkiye'nin 92 mülteciye kötü muamelede bulunduğu iddiası doğru değildir. Öte yandan Yunanistan'ın mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesi, belgelerle sabittir. İnsan hakları ve yardım kuruluşlarının hazırladığı raporlarda, AB ülkelerinin vahşi engelleme yöntemleri nedeniyle en az 2 bin mültecinin öldüğü ifade ediliyor.Adalet Bakanlığı, çocuk istismarı verilerini gizliyorAdalet Bakanlığı'nca her yıl yayımlanan Adli İstatistikler kitabında, çocukların istismarı da dahil olmak üzere suç ve cezalara dair veriler yer almaktadır. Adalet istatistiklerine ilişkin veriler, UYAP Bilişim Sistemi ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay Başkanlığı, Danıştay Başkanlığı gibi paydaş kurumlardan toplanmaktadır. Bu verilerle üretilen istatistikler, tablo ve grafik haline getirilerek, her yıl kamuoyunun dikkatine sunulmaktadır.