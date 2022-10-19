İşte CHP’nin gazetecisi! Eğitimini Duran Kalkan’dan almış: Sicili kabarık çıktı





CEZAEVLERİNDE AÇLIK GREVİ YAPMIŞ

Nagihan Akarsel'in Ankara cezaevinde bulunduğu sürede teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla açlık grevi yaptığı da ortaya çıktı. Amasya cezaevinde bulunduğu dönemde de yine Abdullah Öcalan'a uygulanan sözde tecritin kaldırılması, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi ve cezaevlerindeki uygulamaları protesto etmek amacıyla belirli aralıklarla açlık grevi eylemi yaptığı belirtildi. 2006 yılında tahliye olduğu öğrenilen Akarsel'in 2014 yılı içerisinde tekrar illegal yollardan Irak'a gittiği ortaya çıktı.

Nagihan Akarsel'in cenazesi Cihanbeyli ilçesi Gölyazı Mahallesinde toprağa verildi. Cenazeye Atilla Kart başta olmak üzere birçok siyasetçinin katıldığı öğrenildi.