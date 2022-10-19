Milli Görüş Hareketi’nden manifesto gibi açıklama: İnancımızın gereği neyse onu yapalım!

Milli Görüş Hareketi, Saadet Partisi'nin 30 Ekim'e gerçekleştireceği 8. Olağan Büyük Kongresi öncesinde sosyal medya hesabından 14-16 Ekim Haymana Mutabakatı Sonuç Bildirgesi'ni paylaştı. Bu bildirgede, CHP'ye ve 6'lı masaya göndermeler göze çarparken, Saadet Partisi yönetimine de rahatsızlık duyulan konular hakkında hassasiyetlerin iletildiği ama bir sonuç alamadıklarının kanatına varıldığı için açıklama yapma gereğinin duyulduğu vurgulandı.

MİLLİ GÖRÜŞ HAREKETİ'NDEN LGBT VE İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE HAYIR!

Milli Görüş Hareketi, "Önce Ahlak ve Maneviyat" prensibiyle hareket ettiklerini ifade ederek, rahatsızlık duyulan konuları şöyle sıraladı: "(…) Biz diyoruz ki; Bu zamana kadar faize, zinanın suç olmaktan çıkarılmasına, Siyonist İsrail'le dostluk kurulmasına, ABD ile stratejik ittifaka, AB uyum yasalarının uygulanmasına nasıl karşı durduysak, tüm bunlarla birlikte İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar uygulamaya koyacağını, LGBTİ'ye karşı çıkmayı nefret suçu sayacağını, 4-6 yaş Kur'an kurslarının kapatılmasını talep edeceğini, AB uyum yasalarını ve normlarını uygulamaya devam edeceğini, AB üyelik sürecine hız vereceğini açık açık beyan edenlere de karşı duralım ve inancımızın gereği neyse onu yapalım.

Yine biz istiyoruz ki; Siyonizm dünyayı yeni büyük bir savaşa doğru götürdüğünü ilan ederken, gıda ve enerji krizi, kıtlık, küresel ısınma ve yeni salgın hastalıklarla tüm insanlığı tehdit ederken, bölgemizde büyük silah yığınakları ve çatışma hazırlıkları yaparken, Milli Görüş hareketimiz tüm bu alanlara dair plan, strateji ve projelerle ümmete öncülük ve liderlik edecek bir pozisyon almalıdır (…)

"İLK HEDEFİMİZ FAİZSİZ BİR EKONOMİK MODEL"

Milli Görüş Hareketi, rahatsızlık duyulan konuları sıraladıktan önce ise "Yaşanabilir bir Türkiye hedefimizin ilk adımı "Önce Ahlak ve Maneviyat" prensibini merkeze alan bir toplum yapısı inşa etmektir. Yeniden Büyük Türkiye hedefimizin ilk adımı, memleketimizi borç ve faiz batağından kurtarıp tam bağımsız hale getirecek olan "Faizsiz bir Ekonomik Modeli" hayata geçirmektir. Yeni bir Dünya hedefimizin en önemli adımı ise içeride İslam kardeşliği, dışarıda ise Ümmetimizin, Milletimizin birlik ve beraberliğine dayanan "İslam Birliği"ni kurmaktır. Bizi ve fedakâr kadrolarımızı takatimizin sonuna kadar çalışmaya sevk eden, bizi diğer parti ve hareketlerden ayıran temel nokta, inancımızın bir emri olarak gördüğümüz işte bu temel hedeflerimizdir" ifadelerini kullandı.