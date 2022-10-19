Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor

Anne Gülbahar Teker ise "Oğlum gelmeyene kadar burada eyleme devam edeceğim. PKK ve HDP'den korkmuyorum ve buradan gitmeyeceğim. Bizim çocukları dağdan indirsinler. Yeter artık. Devlet olmazsa biz de olmayız. Oğlum gel teslim ol. Gel, sen gelmeyene kadar ben gitmeyeceğim. Ben ve kardeşin Cuma hasta. Kimse yok bize baksın. Gel devlete teslim ol. Sen o şerefsizlerin peşinden niye gittin. Gel teslim ol" diye konuştu.