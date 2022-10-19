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Giriş Tarihi: 19.10.2022

Rize’den ateşlendi, 561 km’deki hedefi 12’den vurdu

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Rize’den ateşlendi, 561 km’deki hedefi 12’den vurdu

Türkiye’nin yeni nesil silahı Tayfun füzesi, ilk testini dün yaptı. Füze ateşlendiği Rize sahilinden denize doğru 561 kilometre uzaktaki hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun füzesi ilk testini başarıyla tamamladı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.



Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu. BORA füze lançerine oldukça benzer bir lançer yapısına sahip lançerden fırlatılan Tayfun, "Kısa Menzilli Balistik Füze" (SRBM) kategorisinde olduğu değerlendiriliyor.
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Rize’den ateşlendi, 561 km’deki hedefi 12’den vurdu
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