Rize’den ateşlendi, 561 km’deki hedefi 12’den vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen Tayfun füzesi ilk testini başarıyla tamamladı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı.Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu. BORA füze lançerine oldukça benzer bir lançer yapısına sahip lançerden fırlatılan Tayfun, "Kısa Menzilli Balistik Füze" (SRBM) kategorisinde olduğu değerlendiriliyor.