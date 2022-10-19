Sağ kolu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele birimleri, terör örgütü PKK/ KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri ortak çalışmada, örgütün kilit isimlerinden birinin İran'dan havayolu üzerinden Türkiye'ye giriş yapacağı istihbaratını aldı. 2015 yılında silahlı olarak faaliyet yürütmek amacıyla Almanya'da örgütün kırsal alanına katılan "Kendal-Numan Amed" kod Serhat Özel'in, 14 Ekim'de Tahran'dan havayolu ile İstanbul'a iniş yapacağı belirendi. PKK'nın elebaşlarından örgütün sözde Yürütme Konseyi Üyesi Duran Kalkan'ın sağ kolu olarak gösterilen "Kendal-Numan Amed" kod adlı teröristin ineceği saatte havalimanında önlem alan terör ve istihbarat birimleri, Serhat Özel adlı teröristi pasaport kontrolünden hemen sonra yakalayarak gözaltına aldı.Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ağabeyi olan ve örgütün sözde "Eğitim Komitesi" üyesi Nurettin Demirtaş tarafından eğitim aldığı belirlenen Özel'in, örgütün sözde "KCK-Maliye" birimine bağlı Doğu Gümrükler Cephesi'nde Irak-İran sınırındaki Pencevin bölgesinde sözde Tim Komutanlığı'nın yanı sıra, PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan tarafından özel olarak örgütün Suriye kolu PYD-YPG içerisinde görevlendirildiği saptandı. Suriye'de faaliyette bulunan ülkelerden kamyonlarla alınan havan, obüs, roket, ağır makineli silahlar, el bombaları, patlayıcı A4,C4, fünye ve buna benzer mühimmatların yer aldığı sözde "Cephane" biriminde de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.