SON DAKİKA! Eski tip sürüc belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyetleri yenileme tarihi 2 yıl daha uzatıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyetlerin değiştirilme süresine ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda eski tip sürücü belgelerin 31 Aaralık 2022 olan son yenileme tarihinn 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldığı bildirildi.
BAKANLIĞIN SÜREYİ UZATMA YETKİSİ BULUNUYOR
Bakanlıktan yapılan açıklamada "01.01.2016 Karayolları Trafik Yönetmeliğinin tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi '... Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.' hükmü hatırlatıldı.
İKİ YIL SÜREYLE UZATILDI
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."