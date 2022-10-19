SON DAKİKA! Eski tip sürüc belgesi olanlar dikkat: Eski ehliyetleri yenileme tarihi 2 yıl daha uzatıldı

BAKANLIĞIN SÜREYİ UZATMA YETKİSİ BULUNUYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada "01.01.2016 Karayolları Trafik Yönetmeliğinin tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi '... Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir.' hükmü hatırlatıldı.