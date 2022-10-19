Stajyer gençlere asgari ücret müjdesi

Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını açıyoruz. Önümüzdeki yıl stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkarıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruzYaz stajları için ödediğimiz rakamı, 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruzÖzel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkânı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermeliBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hazırlanan "e-insan" programının tanıtım törenine katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada gençlere önemli müjdeler verdi. İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları::Ulusal Staj Programı'nın 2023 yılı başvurularını bugün (dün) itibarıyla açıyoruz. Önümüzdeki yıl Ulusal Staj Programı'mızdaki stajyer öğrenci sayısını 150 bine çıkarıyoruz. Staj sürelerinin de 3 aya kadar uzatılabilmesini sağlıyoruz. Özel sektör de 150 bin öğrenciye benzer şartlarda staj imkânı vererek toplamda bu sayıyı 300 bine ulaştırmamıza destek vermelidir. Yaz stajları için ödediğimiz, asgari ücretin yüzde 30'una tekabül eden rakamı 2023'ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltiyoruz. Gençlerimizin ve çalışanlarımızın özgüvenlerini yükseltecek, becerilerini ve yetkinliklerini artıracak, devletimizi ve özel sektörümüzü başarıdan başarıya taşıyacak bir yetenek yönetim modelinin inşasını hedefliyoruz. Kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyacağı insan kaynağının belirlenmesi amacıyla 2023- 2027 Stratejik İnsan Kaynağı planlamasının çalışmalarına başladık.Uzaktan Eğitim Kapısı başta olmak üzere faaliyete geçirilen platformların 2 yıldaki ziyaretçi adedi 400 milyonu geçti. Bu hizmetlerin ülkemize sağladığı katma değer 20 milyar lira, karbon emisyonu salımına faydası yılda 136 bin ton olarak hesaplanmakta. Anlattıklarımız, geçmişte yaptıkları sınavların kâğıtlarını koydukları çuvalların ağzını bile açmadan kamuya personel yerleştiren, hâlen yüzdelik oranlarla ittifak ortaklarına personel taksimatı yapan zihniyetin aklının alamayacağı devrimlerdir.Türkiye artık iyi eğitimli evlatlarının yurtdışına gittiği değil, yurtdışındakileri ülkesine çeken bir cazibe merkezi olmuştur. Birilerinin yalan yanlış karalama kampanyalarına kimse aldırmasın. Gençlerimiz bu tür hezeyanlara itibar etmesin.E-insan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen Kariyer Kapısı, Uzaktan Eğitim Kapısı, Yetenek Kapısı ve YTNK TV gibi araçların yanında, kamuda iş hayatına dair üretilen hizmetlerle ilgili işlem ve verilerin paylaşıldığı dijital hizmet noktasıdır.E-insan ile kamu ve özel sektörün iş/staj imkânlarına, kamu çalışanlarımız için sertifikalı eğitimlere, Türkiye'nin her bölgesinde gerçekleşen kariyer fuarlarına, etkinliklere ve birçok eğitici içeriğe tek noktadan erişilebilmektedirTek noktada birleştirilen insan ve teknoloji odaklı, erişilebilirliği yüksek, fırsat eşitliği temelli ve şeffaf hizmetler ile bireylerin istihdam edilebilirliğini artırmak ve gelişimlerini desteklemek hedeflenmiştir.Öğrenimine devam eden gençler, yeni mezunlar ve kamu çalışanları başta olmak üzere tüm vatandaşlar e-insan üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanabilmektedir.İlmin ulaşamadığı yer bırakmadık. Yükseköğretimde ulaşılabilirlik ve fırsat eşitliği temin ettik. 900'den fazla kurumun 6 bin 800'den fazla hizmetiyle 61 milyon kullanıcı sayısına ulaşan e-Devlet uygulamasıyla dijitalleşmede dünyada ilk sıralara yerleştik. 2 yılda 160 bini aşkın gencimiz kamuda ücreti ve sigortası devlet tarafından karşılanan staj yapma imkânı buldu. 1.2 milyon öğrenciyi Kariyer Kapısı uygulamasıyla 8 bin işverenle buluşturduk.Amasra'daki maden faciasında yaralanan işçiler Türkiye'de alanında bir numara olan profesörler tarafından tedavi ediliyor. Belediye başkanlığım döneminde İstanbul'da sadece bir yanık bölümü vardı. Orayı gezdim. Gezdiğimde maalesef paslı küvetler vardı ama biz şimdi bunları aştık.Millet Kütüphanesi projesi dünyada müstesna projelerden bir tanesi. Kütüphaneyi gezen dünya liderleri "Projeyi bize de verir misiniz?" diyor. Biz de "Projeyi verebiliriz" yanıtını veriyoruz. Çünkü bu projelerin insanlığın emrinde olduğunu düşünüyoruz.Ulusal Staj Programı kapsamında ödüle layık görülenlerStajyer memnuniyetinin en yüksek olduğu kurum: Dışişleri Bakanlığı.En çok staj imkânı sunan kurum: Tarım ve Orman Bakanlığı.Uzaktan Eğitim Kapısı üzerinden eğitim faaliyetlerini en etkin şekilde yürüten bakanlık: Kültür ve Turizm Bakanlığı.En çok staj imkânı sunan yerel yönetim: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.En çok staj imkânı sunan özel sektör kuruluşu: İstanbul Grand Airport (İGA) (Ödülü İGA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kalyoncu aldı.)İşverenler tarafından en çok staj teklifi alan genç: İrem Gürel (Orta Doğu Teknik Üniversitesi).En yüksek stajyer puanı alan genç: Erinç Utku Öztürk.Uzaktan Eğitim Kapısı platformundan en çok eğitim alan kamu çalışanı: Kastamonu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü personeli Ahmet Emiroğlu.Başkan Erdoğan, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatının 2'nci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Ömrünü ülkemizin büyümesine ve gelişmesine adayan, özellikle savunma sanayinde dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer almamızda çok büyük katkıları, emekleri olan Sayın Özdemir Bayraktar'ı dar-ı bekaya irtihalinin yıldönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" dedi. Erdoğan, edebiyatçı Nuri Pakdil'in vefatının 3'üncü yıldönümü nedeniyle de bir mesaj yayımladı.