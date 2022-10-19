İlklerin tatbikatı

TSK'nın ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest-2022" faaliyetinde F-16 savaş uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile Fırtına obüsleri, Kargu kamikaze drone ve Cirit füzelerinin de arasında bulunduğu 39 silah ve silah sistemi görev aldı.Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin takip ettiği faaliyeti, aralarında Yunanistan, Ukrayna, Rusya ve ABD'nin de yer aldığı çok sayıda ülkenin askeri ataşesi de izlediTatbikata, Kuvvet Komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'ndan 825 personel katıldı.F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterlerinin de görev aldığı faaliyet, "Ateşin Gücü" sloganıyla icra edildi.Atışlarda yerli üretim KNT-76 ve Bora-12 keskin nişancı tüfekleri de kullanıldı.Zırhlı personel taşıyıcı üzerine monte edilen Sarp silah sistemlerinden bomba atar atışları yapıldı.İlk defa zırhlı tanksavar aracı üzerinden Cirit füzesi atışı da gerçekleştirildi."Kargu kamikaze drone" tarafından, belirlenen hedefe saldırı gerçekleştirildi.Yerli ve milli üretim taarruz helikopterleri ATAK'tan, yerli ve milli üretim Cirit ve L-UMTAS lazer güdümlü uzun menzilli tanksavar füzesi atışları yapıldı.MilliSavunma Bakanı Hulusi Akar, tatbikatın başarıyla icra edildiğini söyledi. Son dönemde Yunanistan'la yaşanan sorunlara da değinen Akar, "Bu sorunların, karşılıklı görüşmeler ve diyalogla çözülebileceğine inanıyoruz. Bu yaklaşımımızı ısrarla sürdürüyoruz. Fakat diğer taraftan hiçbir şekilde bir oldubittiye, herhangi bir şekilde istenmeyen bir duruma izin vermeyeceğimizi de herkesin bilmesi lazım. Türkiye kimse için tehdit değil, Türkiye güçlü, güvenilir, etkin bir müttefiktir" dedi. ANKARA