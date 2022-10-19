Yerli ve milli silahlar başarıyla test edildi

"Ateş Serbest Tatbikatı" Ankara Polatlı'da başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katıldığı tatbikatın dünkü bölümünde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterindeki silah ve sistemler kullanılarak kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonu amacıyla atışlar gerçekleştirildi. Envanterdeki silah sistemlerinin test ve icrası ile sabit ve hareketli hedeflere yerli ve milli silahlarla yapılan atışlar başarıyla icra edildi. Tatbikat kapsamında, drone ile hedefin vurulması, helikopterle askeri malzeme taşınması gibi faaliyetler de gerçekleştirildi. Ateş Serbest-2022 Tatbikatı, 17-20 Ekim arasında devam ediyor.