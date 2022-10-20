Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansının (AA) iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği "Çevre ve iklim krizlerinin anlatısını yeniden şekillendirmek" ana temasıyla bugün İstanbul'da gerçekleştirdiği Çevre Forumu'na katıldı.

"ÇEVRE KİRLİLİĞİ MESELELERİ GELECEĞİMİZİ TEHDİT EDİYOR"

Burada konuşan Bakan Kurum, "Şunu özellikle vurgulamak isterim ki; bir savaş ya da terör eylemi dünyamızı ne kadar derinden etkiliyorsa, iklim değişikliği ve çevre kirliliği meseleleri de geleceğimizi o ölçüde tehdit ediyor. Bu anlamda tüm medya kuruluşlarımızdan temel beklentimiz çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konularında toplumda bilinç oluşturacak haberlerini artırmasıdır. Bugün özellikle haber siteleri bir günde milyonlarca tekil izleyiciye ulaşıyor. Yazılan bir haber, yapılan analizler, paylaşılan fotoğraf ve görüntüler, ülkemizde ve dünyada iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dair insanımızın bakış açısının genişlemesine önemli katkılar sağlıyor" dedi.

"ÇEVRE HABERLERİ NE KADAR ARTARSA BU KONUDA TOPLUMSAL FARKINDALIK VE HASSASİYET O KADAR ARTACAKTIR"



Bakan Kurum, "Çevre haberleri ne kadar artarsa bu konuda toplumsal farkındalık ve hassasiyet o kadar artacaktır. Bu noktada; Anadolu Ajansı başta olmak üzere tüm medya kuruluşlarımızdan ve tabi ki üniversitelerimizin iletişim fakültelerinden beklentimiz; alanlarında uzmanlaşmış çevre ve iklim muhabirleri yetiştirmeleri ve onları her anlamda desteklemeleridir. Bunun yanı sıra televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde yoksa çevre editörlüklerini kurmalarını varsa bu alanı daha aktif hale getirerek çevre haberlerine daha sık ve daha geniş yer vermelerini arzu ediyoruz" diye konuştu.