SON DAKİKA | İlham Aliyev: Türkiye’de bölgede söz sahibidir: Bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ortak basın toplantısında açıklamalara bulundu.

Aliyev'in konuşmasından satır başları:

Türkiye dev projeler gerçekleştiriyor. Bölgede söz sahibidir. Dünyada önemli güç merkezidir. Herkes bilmelidir ki bu başarılar Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan'da büyük sevgi vardır. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği güçlenecek.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Sayın Cumhurbaşkanı, Aziz kardeşim, saygıdeğer bakanlar sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Öncelikle can Azerbaycan'ın 2 gün önceki kurtuluş gününü tekrar tebrik ediyorum.

Azerbaycan adeta küllerinden doğarak ayağa kalkıyor. Büyük dönüş projesi çerçevesinde Azerbaycanlı kardeşlerim akıllı köy projelerine kavuşuyor.

3 bin kadar burada angus hayvanlarının olması, onların da gayet güzel bir şekilde değerlendirimesi buradaki büyük bir dönüş projesinin hayata sokulmasıdır. Su konusunda da kısa bir zaman içerisinde burada barajı da yapmak suretiyle, burada çok ciddi bir netice elde edeceklerini söylediler. Çok kısa zamanda tarımda ciddi neticeler alınacağını, hasatların başlayacağını söylediler. Zaten bu görünüyor. Artık mayınların yerini bunlar almış durumda. 1 yıl sonra geldiğimizde de Cebrayil yolunun tamamlanacağını düşünüyorum. 1 yıl sonra burada asfaltlama işlemlerinin yapıldığını, demiryolunun tamamlanmasını göreceğiz.

Buraları ne hale getirdiler, bunların tazminatını istemek lazım.

Önemli olan bir diğer adım da, temelini attığımız ormancılık eğitim merkezi.

Haydar Aliyev'in hatırasını birlikte yaşatmaya devam edeceğiz.