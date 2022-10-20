Emekli komutanlardan PKK’nın ’Kimyasal Silah’ iftirasına ateş püskürdü: Şebnem Korur Fincancı hukuk önünde hesap versin!

Türk Silahlı Kuvvetleri sınır içi ve sınır dışı operasyonları ile PKK'yı darmadağın etti. Ülke sınırları içinde tükenen PKK, Irak ve Suriye'de zor günler yaşıyor. İHA ve SİHA'ların devreye alınması ile adım atamaz hale gelen terör örgütü PKK yine algı operasyonu ve psikolojik harekata soyundu. PKK'nın sosyal medyadaki hesapları bir görüntü paylaşarak TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirasını ortaya attı. İftiraya HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ilk sahip çıkanlar arasında yer aldı. Terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da skandal ifadeler ile iftiraya omuz verdi. CHP'nin PKK destekçisi vekili Sezgin Tanrıkulu da, iddiaları Meclis'e taşıyacaklarını bildirdi. Yaşananlar sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri'nde uzun yıllar görev alarak emekli olan komutanlarla konuştuk. Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Kıbrıs Gazisi Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil ve Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, iftiraların amacını değerlendirdi.
EMEKLİ GENELKURMAY DAİRE BAŞKANI İSMAİL HAKKI PEKİN: 1984'TEN BERİ ASLA BÖYLE BİR SİLAH KULLANMADIK
TSK bünyesinde 43 yıl görev yapan ve Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı görevini uzun yıllar yürüten Emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, Türkiye'nin terörle mücadelenin ilk gününden beri böyle bir silah kullanmadığını belirterek şöyle konuştu:
1984'ten bu yana hiç kimyasal kullanmadık. Hiçbir topçumuzla ya da bir başka şekilde kimyasal madde kullanmadık. Bırakın fosforlu bir mermi bile kullanmadık. Türkiye'nin elinde de kimyasal yok zaten.
"HİÇBİR KİMYASAL MERMİ YOK STOKUMUZU BİLİYORUM"
PKK'nın çıkışından itibaren hiçbir çatışmada kullanmadık. Stokumuzu da biliyorum. Böyle bir mühimmatı da kimseye vermedik. Sadece görüş engellemek için sis bombası kullandık. Bunlar da operasyonlarda kullanılan legal silahlar. Hiçbir kimyasal mermi kullanmadık, yok da zaten.
"SIKIŞTILAR, BERBAT DURUMDALAR, PSİKOLOJİK HAREKAT YÜRÜTÜYORLAR"
Sıkıştılar şu anda. Berbat durumdalar. Türkiye içinde bittiler zaten. Baskı yapmaya çalışıyorlar. Kendilerince psikolojik harekat yürütmek istiyorlar. Biz fosfor mermisi bile kullanmadık. Zaman zaman İsrail falan kullanıyor. Mümkün olduğu kadar da normal güç kullandık. Aşırı güç bile kullanmadık. Çocuklar şehit olmak pahasına bu mücadeleyi aşırı güç kullanmadan yürüttü.
"43 SENE GÖREV YAPTIM HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR SİLAH KULLANMADIK, TALİMAT DA VERMEDİK"
Tamamen dezenformasyondur. Psikolojik harekat moda oldu son dönemde. TSK'da 43 sene görev yaptım, hiçbir şekilde böyle bir şey kullandığını görmedik, böyle bir talimat da vermedik. Böyle bir stoku bile yok Türkiye'nin. Sadece korunma için gaz maskesi ve diğer korunma ekipmanları var.
EMEKLİ İSTİHBARAT ALBAY COŞKUN BAŞBUĞ: BU EN ŞEREFSİZ İFTİRADIR
TSK'nın sivil hassasiyeti ve savaş kurallarına riayetine dikkat çekerek konuşmasına başlayan Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ ise şu ifadeleri kullandı:
Dünyanın en şerefli, en insancıl ordusuna atılan bu iftira en şerefsiz iftiradır. İşin daha acısı bizim içimizden gibi görünen ama asla bizden olmayan kişiler tarafından gündeme getirilmesi. Örgüt zaten eli kanlı terör örgütü. Dışarı mihraklı bir yapı. Onun bu iftirayı atması bir derece kabul görür. Demirtaş denilen eli kanlı katilin, CHP'ye bakarsan 'masum' diye adlandırılan bir kişinin bu iftiraya , yalana sarılması işin başka bir boyutu.
"ŞEREFLİ MÜCADELEMİZİ ALÇAK İFTİRALARLA ENGELLEMEK İSTİYORLAR"
İşi tıp olan TTB diye kendini tanıtan Fincancı'nın ifadeleri de bir başka ihanettir. Burada çok planlı ve programlı bir kampanya, algı operasyonu yürütülüyor. Dışarıdan gelen talimatla bu operasyon yürütülüyor. Örgüt artık bitti, tükendi. O çapulcuların birçoğu mahlukat şeklinde kaçacak delik arıyor. Bu tür iftiralarla yürütülen şerefli mücadelemizi engellemek için alçakça bir plan kuruyorlar. Dünyada insan yaşatmaya odaklı tek ordu Türk ordusudur.
"BIRAK KİMYASAL SİLAHI TEK BİR SİVİLİN BİLE BURNUNU KANATMADIK"
Bırak kimyasal silah kullanmayı tek bir sivilin burnunu bile kanatmadık. Çocuklar top oynuyor diye örgütün beyin takımını etkisiz hale getirebilecek operasyonları iptal ettik.
"DEMİRTAŞ DÖKTÜKLERİ KANIN VE YASİN BÖRÜ'NÜN HESABINI VERSİN SONRA AHKAM KESSİN"
Bu iftirayı atan katil Demirtaş döktükleri kanların hesabını versin, Yasin Börü'nün hesabını versin. Sonra ahkam kesmeye kalksın. ABD yerle bir ettiği Rakka'nın hesabını versin. Türk ordusunun yürüttüğü harekat ve savaşlarda asla kadına ve çocuğa silah kaldırmadığını görürsünüz. Tarihte bir lekemiz bile yok.
"AMERİKAN ASKERLERİNİ GÖREN SİVLLER KAÇARKEN TÜRK ASKERİNİ KUCAKLAMAK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLÜR"
Amerikan ordusu katletmek için farklı nedenler sunar. Amerikan askerlerini gören siviller kaçar. Türk ordusunu görenler dışarı çıkar, kucaklaşmak için. Bu bile dünya orduları ile Mehmetçik'in farkını gösterir. Gözyaşları ile Mehmetçik'i karşılayıp, evindeki tek keçisini Mehmetçik için kurban ettiler. Kanını da alnına sürdüler. Bunu gösteren birçok fotoğraf ve görüntü var. Oradaki insanlara bir sorun bakalım, 'Mehmetçik kimyasal silah kullanır mı?' diye. Gidin bir sorun, aldığınız cevabı paylaşın. Dünyanın en şerefli ordusuna bu lekeyi yapıştırmak en büyük alçaklık ve ihanettir. Onlara yakışıyor ayrı. İftira ve yalan genlerinde var. Şaşırmıyoruz. İçimizde bizden gibi görünen bir takım hainlerin bunları paylaşmasını irdelemek lazım.
"TIP HARİÇ HER TÜRLÜ PİSLİKLE UĞRAŞAN BİR TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ VAR"
Şimdi dezenformasyon yasası çıktı. Burada tıp hariç her türlü pislik ile uğraşan bir TTB var.
Onun başında Fincancı denilen bir şahsiyet var. Bunların yaptığı ilk değil. Bunların yaptıklarının maalesef ki hesabı sorulmuyor. Bu yapılan dezenformasyon yasasına göre bir suç. Bunun hukuki anlamda hesabı sorulmalı, hukuki bir karşılığı olmalı. Bir daha bu yalanı atmaya tevessül edenlerin eli ayağı titremeli. Büyük bir infial yaratıldı. Bunun kanun önünde hesabı sorulmalı.
"ANAMUHALEFET PARTİSİNİN 'ŞEREF MADALYASI TAKACAĞIZ' DEDİĞİ DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNE NE DİYECEĞİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"
İşin daha acısı Atatürkçü denilen Anamuhalefet partisinin, 'Madalya takmak lazım' dedikleri kişinin ağzından çıkan bu sözlere ne diyeceği. Merakla bekliyorum.
KIBRIS GAZİSİ EMEKLİ TÜMGENERAL CUMHUR EVCİL: EN BAYAĞI EN ADİ İFTİRADIR
Emekli Tümgeneral Cumhur Evcil ise, TSK'ya atılmak istenen iftiraya şu sözlerle tepki gösterdi:
TSK hiçbir zaman böyle bir yönteme asla tevessül etmemiştir. Böyle bir şey sözkonusu değildir, olamaz. Bu en bayağı, en adi şekilde atılan bir iftira. TSK'yı küçük düşürmek için Türk düşmanlarından başka bir şey değildir. Şiddetle kınıyorum ve reddediyorum. Biz en zor zamanlarda bile asla böyle bir yönteme tevessül etmedik. Türk ordusu en merhametli şekilde operasyonlarını yürütür.Böyle iftiralarla hedeflerine asla ulaşamayacaklar. Böyle bir şey sözkonusu değildir. Hiçbir yere de kaçamayacaklar. Onlar ne yaparsa yapsın başaramayacaklar. Bu imkansız bir şey. Türk halkının tamamı da bu iftiraya tevessül etmez, inanmaz.