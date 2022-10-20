Emekli komutanlardan PKK’nın ’Kimyasal Silah’ iftirasına ateş püskürdü: Şebnem Korur Fincancı hukuk önünde hesap versin!

"BIRAK KİMYASAL SİLAHI TEK BİR SİVİLİN BİLE BURNUNU KANATMADIK"

Bırak kimyasal silah kullanmayı tek bir sivilin burnunu bile kanatmadık. Çocuklar top oynuyor diye örgütün beyin takımını etkisiz hale getirebilecek operasyonları iptal ettik.

"DEMİRTAŞ DÖKTÜKLERİ KANIN VE YASİN BÖRÜ'NÜN HESABINI VERSİN SONRA AHKAM KESSİN"

Bu iftirayı atan katil Demirtaş döktükleri kanların hesabını versin, Yasin Börü'nün hesabını versin. Sonra ahkam kesmeye kalksın. ABD yerle bir ettiği Rakka'nın hesabını versin. Türk ordusunun yürüttüğü harekat ve savaşlarda asla kadına ve çocuğa silah kaldırmadığını görürsünüz. Tarihte bir lekemiz bile yok.

"AMERİKAN ASKERLERİNİ GÖREN SİVLLER KAÇARKEN TÜRK ASKERİNİ KUCAKLAMAK İÇİN SOKAĞA DÖKÜLÜR"

Amerikan ordusu katletmek için farklı nedenler sunar. Amerikan askerlerini gören siviller kaçar. Türk ordusunu görenler dışarı çıkar, kucaklaşmak için. Bu bile dünya orduları ile Mehmetçik'in farkını gösterir. Gözyaşları ile Mehmetçik'i karşılayıp, evindeki tek keçisini Mehmetçik için kurban ettiler. Kanını da alnına sürdüler. Bunu gösteren birçok fotoğraf ve görüntü var. Oradaki insanlara bir sorun bakalım, 'Mehmetçik kimyasal silah kullanır mı?' diye. Gidin bir sorun, aldığınız cevabı paylaşın. Dünyanın en şerefli ordusuna bu lekeyi yapıştırmak en büyük alçaklık ve ihanettir. Onlara yakışıyor ayrı. İftira ve yalan genlerinde var. Şaşırmıyoruz. İçimizde bizden gibi görünen bir takım hainlerin bunları paylaşmasını irdelemek lazım.

"TIP HARİÇ HER TÜRLÜ PİSLİKLE UĞRAŞAN BİR TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ VAR"

Şimdi dezenformasyon yasası çıktı. Burada tıp hariç her türlü pislik ile uğraşan bir TTB var.

Onun başında Fincancı denilen bir şahsiyet var. Bunların yaptığı ilk değil. Bunların yaptıklarının maalesef ki hesabı sorulmuyor. Bu yapılan dezenformasyon yasasına göre bir suç. Bunun hukuki anlamda hesabı sorulmalı, hukuki bir karşılığı olmalı. Bir daha bu yalanı atmaya tevessül edenlerin eli ayağı titremeli. Büyük bir infial yaratıldı. Bunun kanun önünde hesabı sorulmalı.

"ANAMUHALEFET PARTİSİNİN 'ŞEREF MADALYASI TAKACAĞIZ' DEDİĞİ DEMİRTAŞ'IN SÖZLERİNE NE DİYECEĞİNİ MERAKLA BEKLİYORUM"

İşin daha acısı Atatürkçü denilen Anamuhalefet partisinin, 'Madalya takmak lazım' dedikleri kişinin ağzından çıkan bu sözlere ne diyeceği. Merakla bekliyorum.