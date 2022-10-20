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Giriş Tarihi: 20.10.2022

Hibeyle yaptırdı, iki kez ihaleye çıkardı

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Hibeyle yaptırdı, iki kez ihaleye çıkardı

CHP’li Ardahan Belediyesi, hibeyle yaptırdığı itfaiye hangarını 2 kez ihaleye çıkardı. Başkan, skandalı ortaya çıkaran işadamını tehdit edip kaldığı oteli bastırdı

Başkanlığını CHP'li Faruk Demir'in yaptığı Ardahan Belediyesi'nin, şehrin merkezindeki itfaiye arazisine işadamlarından para toplayıp yaptırdığı hangarı iki kez ihaleye çıkardığı öne sürüldü.
İddiaya göre CHP'li Başkan Demir, "Bize yardım edin, itfaiye araçları soğuktan donmasın. İtfaiye hangarını yapalım" teklifiyle işadamlarından yardım istedi. Ardahan'daki işadamları bu çağrıya cevapsız kalmadı. 2 yıl önce 10 işadamından yaklaşık 600 bin lira toplanarak hangarın yapımı tamamlandı. İşadamlarına katkıları için teşekkür plaketi bile yaptırılıp hangarın kapısına asıldı.



İHALEYE ÇIKARDILAR
Söz konusu plaket, toplanan paralarla yapılan hangarı ihaleye çıkarmadan önce kaldırıldı. O tabelada ismi olan Diyarbakırlı işadamı Diyaddin Kasımoğlu ise CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'den şikâyetçi oldu. Bu süreçte Başkan Demir'den tehditler almaya başlayan Kasımoğlu'nun kaldığı otel belediye başkanının adamları tarafından basıldı. Şikâyetçi olan Kasımoğlu, emniyetten koruma kararı aldırdı. Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Hibeyle yaptırdı, iki kez ihaleye çıkardı
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