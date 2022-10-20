İşte yanık tedavilerinin yapıldığı Avrupa’nın en büyüğü olan o merkez

BaşkanErdoğan önceki günkü konuşmasında "İBB başkanlığım dönemde bir tane yanık ünitesi vardı. Onun da paslı bir küveti vardı. Şimdi Çam ve Sakura'daki Yanık Tedavi Ünitesi nereden nereye geldiğimizin göstergesi" demişti. Yaralı madencilerin tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'nin sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Turan, "61 yataklı merkezimizde Avrupa'nın en büyük yanık ve yara altyapısı var. Eskiden kurtarılamayan hastaları ileri teknik ve tedavi yöntemiyle kurtarabiliyoruz" dedi.Öte yandan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, tedavi gören madencileri ziyaret etti. Memişoğlu, yaralılardan ikisinin durumunun kritik olduğunu açıkladı.