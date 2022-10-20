Karadeniz gazında heyecanlandıran paylaşım: Akıllara, hayallere sığmaz

40 MİLYON METREKÜP GAZ...

Milli enerji alanında Türkiye'nin elini güçlendirecek olan Sakarya Gaz Sahası, önemli bir enerji HUB'u olacak. İlk fazda günlük 10 milyon metreküp gazın vatandaşın kullanımına sunulması hedeflenirken, ikinci fazda 40 milyon metreküp gazın vatandaşların kullanımına sunulması bekleniyor. Sakarya Gaz Sahası'nda keşfedilen doğal gazın çıkarılmasında Fatih, Kanuni ve Yavuz Sondaj Gemileri aktif rol alıyor.

Bu doğrultuda, Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan "Fatih" sondaj operasyonunu, "Kanuni" sondajı yapılan kuyuların alt tamamlama operasyonu ve kuyu akış testlerini üstlenirken, "Yavuz" ise Fatih ve Kanuni Sondaj Gemilerinin operasyonları sonrasında görev verilen lokasyona giderek son aşama olan üst tamamlama çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye'nin gururu olan sondaj gemileri, çalışmalarını 24 saat esasına göre yapıyor.