Muş’ta annelerin evlat nöbeti devam ediyor: Yılanın başı HDP

MUŞ'TA çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin evlat nöbeti 78'inci haftaya girdi. HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, eylemlerini sürdürüyor. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Yaklaşık 2 yıldır eyleme katıldığını belirten annelerden Ayten Koçhan, PKK elinde tek bir çocuk kalmayıncaya kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Koçhan, "Yeter artık, analar babalar ağladı. Daha evlat hasretine dayanamıyoruz. Biz evlatlarımızı istiyoruz. Ersin, oğlum sesimi duyuyorsan dön, yolunuz yol değil. Gel teslim ol, artık dayanamıyoruz. Yeter artık kaç yıldır evlat hasretiyle yaşıyoruz. Çocuğumu PKK götürdü. Diyarbakır'da onlar götürdü. Oğlum dönün. Çocuğumuzu HDP ve PKK'dan istiyoruz. Yılanın başı HDP'dir" dedi.