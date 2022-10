Şantajdan, baskıdan korkma yüreğin yetiyorsa çık karşıma

Başkan Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada önemli mesajlar verdi. İşte konuşmanın satırbaşları:Eser ve hizmet siyaseti, 2023'te bir kez daha yalan ve iftira siyasetine galebe çalacak. Bay Kemal, madem kendine bu kadar güveniyorsun, madem siyaset tarzının doğruluğundan bu kadar eminsin, madem ülkenin ve milletin geleceğinde sorumluluk almak istiyorsan, öyleyse hodri meydan. Gücün yetiyorsa, yüreğin varsa, kendi özgür iradenle hareket edebiliyorsan seçimlerde çık karşımıza; birikimlerimizi, vizyonlarımızı, programlarımızı, projelerimizi, heyecanlarımızı yarıştıralım. Bırakalım kararı milletimiz versin. Yok eğer aday olmak istiyor ama birilerinin şantajına, baskısına, telkinine, tehdidine maruz kalarak bunu ilan edemiyorsan da korkma. AK Parti'nin ülkemizde 20 yılda sağladığı huzur, adalet, hak, hukuk, özgürlük iklimi, her bir vatandaşımız gibi senin de en büyük güvencendir. Hayallerinle arana engel koyanlar kimlerse söyle, onlara karşı omuz omuza birlikte mücadele edelim. Gerekiyorsa altılı masadaki görünen ortaklarını da masanın altındaki ve kapının gerisindeki görünmeyen ortaklarını da birlikte ikna edelim.Şu hale bakar mısınız? Sorsanız Türkiye'yi yönetmeye talipler ama seçim tarihine neredeyse 7 ay kalmış, daha ortada cumhurbaşkanı adayları yok. Bugün bir aday belirlemeyi dahi beceremeyenlerin, yarın dünya siyasetinin kurtlar sofrasında ülkemizi nasıl temsil edeceklerini, terör örgütlerinin tepesini ezme kararlılığını nasıl sergileyebileceklerini, küresel ekonomik krizin giderek daha da sertleşecek fırtınasından ülkemizi nasıl sağ salim çıkartacaklarını merak ediyoruz.(CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu'na) Kürsüye çıkıyor, 'Ya benimle olun ya önümden çekilin' diyor, efeleniyor. Milletin huzuruna çıkıp açıkça 'Cumhurbaşkanı adayıyım' deme delikanlılığını gösteremeyenlerin, ülkenin hangi meselesinin çözümünde devrimci bir yaklaşımla reform yapabileceğini doğrusu merak ediyoruz. Bay Kemal, senin nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakâr bir devrimciyim. Esasen bunlarda öyle bir niyet, öyle bir hazırlık olmadığını oturuşlarından, her an kaçmaya hazır ürkek ceylan tavırlarından zaten anlıyoruz. Türkiye'de ucunu bıraksak kısa sürede yeniden sökün edecek darbeci, cuntacı damarlarla mücadele yürek ister. Türkiye'de küresel siyasi ve ekonomik güçlerin milletin iliğini sömürmek için kurdukları tezgâhları bozmak yürek ister. Bu da ancak Cumhur İttifakı'nda var. ABD gezisinin karanlık tarafları var. O şaibeli kısmın hesabını sormak bu zatı Amerika'ya gönderen partisine ve altılı masaya düşer.Bütçemizi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkemizi büyütme esasına dayanan ekonomi programımıza uygun şekilde hazırladık. Her kesime, her alana 2023 hedeflerine uygun kaynakları ayırdıkları bir bütçe hazırladık. Turizmde 50 milyon turiste ve 40 milyar dolar gelirine doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Ülkemizdeki enflasyonun bütçe değil, konjonktür kaynaklı, dolayısıyla çözümünün de uyguladığımız program olduğunun en büyük ispatı bu yılın bütçe gerçekleşmesi ve 2023 bütçe teklifidir. Şayet enflasyon bütçe kaynaklı olsaydı bugün iflas etmiş bir Türkiye manzarası ile karşı karşıya bulunurduk. Geçtiğimiz yıl sonuna doğru döviz kuru üzerinden ekonomimize kurulan tuzağı aldığımız tedbirlerle bozmuştuk. Bu arada yükselen enflasyon sebebiyle özellikle sabit gelirli vatandaşlarımızın yaşadığı refah kaybını telafi etmekte kararlıyız. Ocak ve temmuz ayında yaptığımız iyileştirmelerle bu konuda mesafe kat ettik, şimdi önümüzdeki yılbaşında yeni bütçemizle birlikte daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz.Meclis'imiz geçtiğimiz hafta tarihi önemi haiz olduğuna inandığım bir kanunu kabul etti, biz de onaylayıp yürürlüğe soktuk. Kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen bu kanun, az önce izlediğiniz videoda görüldüğü gibi gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde zaten uygulanmakta. Oxford Üniversitesi raporunda, Türkiye'nin en çok dezenformasyona maruz kalan ülke olduğu belirtiliyor. Ülkemizin çıkarını, milletimizin her türlü değerini, insanımızın her türlü mahremini hedef alan yalan ve iftira kampanyaları da terör saldırısıdır. Her yaştan, her kesimden insanımızı sosyal medya mecralarındaki kokuşmuşluğa, yalana, iftiraya, şantaja, envaiçeşit tehdit ve tehlikelere karşı korumak için kimseden izin alacak değiliz. Milletin her bir kesimi gibi milli iradenin temsilcisi Meclis'e, başkanına, milletvekillerine hakaret edecek kadar kendini kaybedenlerin derdi özgürlük, demokrasi, hukuk olamaz. Tabii bu kanun muhalefetin işine gelmez.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonunda salon çıkışında Zeynep Kuyumcu'yla (81) sohbet etti. Şanlıurfa'dan gelen, 3 oğlunu genç yaşta kaybeden ve eşini de teröre kurban veren Zeynep nine, Erdoğan'a dua etti.ErdoğanBosna-Hersek'in 'Bilge Kral' lakaplı efsanevi lideri Aliya İzetbegoviç'i ölümünün 19'uncu yılında yayımladığı mesajla andı. Mesajda "Halkına yaptığı liderlik ve hizmetlerle adını tarihe yazdıran, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, dava ve fikir insanı merhum İzetbegoviç'i vefatının 19'uncu yıldönümünde saygıyla, rahmetle yâd ediyorum" ifadeleri yer aldı.Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası tweet atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine 'adayım' deme cesaretini gösteremedi. Kılıçdaroğlu "Vizyonlarımızı karşılaştıralım demişsin. TV'ye çıkalım, tartışalım, gel bu akşam yapalım" diye laf kalabalığıyla konuyu değiştirme paniğine düştü.Erdoğan, geçtiğimiz hafta AK Parti'ye katıldığını açıklayan Mehmet Ali Çelebi'nin rozetini AK Parti Grup Toplantısı'nda taktı. Çelebi burada yaptığı konuşmada, "Türkiye egemenlik mücadelesi vermektedir. Siz 15 Temmuz'da direnmeseydiniz milletimiz yok edilmişti. FETÖ zombi teşkilatına karşı yanınızdayım. Türk milletinin varoluş gayesine hizmette sonuna kadar destek vereceğim" dedi.Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'da geçen yıl kasım ayında birlikte Fuzuli Havalimanı'nı açan Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bugün bir kez daha Karabağ'da havalimanı açılışı için buluşacak. Özgürleştirilen Zengilan'da inşa edilen Zengilan Havalimanı'nın açılışını Aliyev'le birlikte yapacak olan Erdoğan ayrıca Zengilan Sarılı Köyü'nde Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin İlk Etabının Açılış Töreni, Cebrayıl'da Kumlak Tren İstasyonu Temel Atma Töreni ve Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi, Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi Temel Atma Töreni'ne de katılacak. Fatma GÖKSU/ZENGİLANBaşkan Erdoğan, AK Parti Grup toplantısındaki konuşmasında, Bartın'daki maden kazasıyla ilgili muhalefete de yanıt verdiAmasra'daki maden kazası, yürütmesiyle, yasamasıyla, yargısıyla devletin tüm kurumları tarafından takip edilecek. Hiçbir meselenin karanlıkta, hiçbir ihmalin cezasız kalmaması temin edilecektir. Kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da milletimiz emin olsun. Sen inanmayabilirsin, senin bileceğin bir iştir. Ama Bay Kemal ve avanesi, ben kaza ve kadere iman etmiş bir insanım ve böyle yürüyorum. Bu bizim imanımızın gereğidir. Sende o yoksa bilmem.Kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın ki hayatını kaybeden madencilerimizin geride bıraktıkları aileleri, devlete emanettir. Bunun siyasi istismarı olmaz ve bu siyasi istismarı yapanları da ben milletime havale ediyorum.İnancımız, tek bir insanımızın burnunun dahi beşer hatasından kaynaklanan sebeplerle kanamasına rıza göstermemeyi emreder. Elbette varsa suçlunun yakasına yapışacağız. Hiç şüphesiz tüm bunları yaparken mukadderata, Rabb'imizin yazgısına da teslim olacağız. Yeri geldiği zaman 'Bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman'dır' diyorsun.BAŞKAN Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ayrı ayrı telefonda görüştü. Erdoğan'ın Zelenski ile görüşmesinde Rusya- Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan, savaşın müzakereler yoluyla sona erdirilmesi için gereken her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını ifade etti. Başkan Erdoğan, Tebbun ile yaptığı görüşmede de tüm alanlarda olduğu gibi enerji sektöründeki, özellikle de doğalgaz konusundaki işbirliğinin artırılmasını istedi. ANKARA