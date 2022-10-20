Sıfır Atık Adası: Ekinlik

Atıkyönetimi ve temiz çevre politikalarıyla örnek projelere imza atan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek "Sıfır Atık Adaları" projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk atıksız adası olan Ekinlik Adası'nda çıkan tüm atıklar döngüsel ekonomiye kazandırılıyor, organik atıklar kompost haline getirilip park bahçelerin iyileştirmesinde kullanılıyor.Adanın dört bir yanına yerleştirilen atık kumbaraları aracılığıyla elektronik atık, atık pil, tekstil atığı ve bitkisel atık yağları ayrı ayrı toplayan Büyükşehir Belediyesi, "Sıfır Atık Adaları" projesiyle geri dönüşüm oranını artırarak döngüsel ekonomiye katkı sağlıyor. Organik atıklar kompost gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. Plastik poşetin kullanılmadığı Ekinlik Adası, ekolojik ada prensibiyle enerjisini güneş enerji sisteminden, suyunu ise arıtılmış deniz suyundan elde ediyor.Ekinlik Adası'nı atık üretmeyen bir yerleşim yeri haline getirmeyi hedefleyen proje, adada yaşayan vatandaşlar tarafından da sahiplenildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a çevreye duyarlılığı konusunda teşek- kür eden ada halkı, uygulamadan oldukça memnun kaldı. Marmara Adalar Belediyesi'nin de desteğiyle uygulanan proje kapsamında Marmara Adaları'nın geleceğine en büyük yatırım yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi, Marmara ve Avşa Adaları'nda da atıksız ada çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor.