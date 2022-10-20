SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi...

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD 4.5 büyüklüğünde olarak tespit etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM
Kahramanmaraş İğdeli-Pazarcık bölgesinde meydana gelen deprem kent genelinde şiddetle hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.5 olarak belirlendi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak saptadı. Depremin yerin 5.6 km altında meydana geldiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022
Büyüklük:4.5 (MW)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) - [3.53km] Çiğdemtepe (Pazarcık)
Tarih:20-10-2022
Saat:14:34:59 TSI
Enlem:37.401 N
Boylam:37.201 E
Derinlik:8.31 km
Detay: https://t.co/dECBVDs2N4
BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir açıklama geldi. Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.