SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi...

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir açıklama geldi. Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.