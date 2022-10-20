Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 20.10.2022 14:47 Son Güncelleme: 20.10.2022 15:17

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...

SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli’den açıklama geldi...

Son dakika haberine göre; Kahramanmaraş'ta bir deprem meydana geldi. Saat 14.34'te İğdeli-Pazarcık bölgesinde meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5 olarak duyuruldu. Deprem kent genelinde şiddetli bir şekilde hissedildi.

Son dakika haberi: Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te bir deprem meydana geldi. Depremi AFAD 4.5 büyüklüğünde olarak tespit etti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 4.3 büyüklüğünde gerçekleşti.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Kahramanmaraş İğdeli-Pazarcık bölgesinde meydana gelen deprem kent genelinde şiddetle hissedildi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 4.5 olarak belirlendi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak saptadı. Depremin yerin 5.6 km altında meydana geldiği bildirildi.

BAKAN SOYLU: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan deprem sonrası bir açıklama geldi. Soylu, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." dedi.

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş Pazarcık'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli'den açıklama geldi...
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