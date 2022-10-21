‘24. Madde bir fıkra ile tahkim edilecek’

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, başörtüsü konusuyla ilgili Anayasa'nın 24. maddesine bir fıkra eklemek suretiyle hem başı açık hem başını örtenler bakımından anayasal güvenceyi tahkim eden bir adım atacaklarını bildirdi. Özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündemi değerlendiren Bakan Bozdağ, başörtüsü konusuyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin soru üzerine, başörtüsünün vaktiyle Türkiye'nin yaşadığı çok önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi. Bakan Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü konusunu gündeme getirmesini siyasi bir hamle olarak gördüğünü belirterek, "Eğer 2023'te seçim olmasaydı ve seçilmek için yüzde 50+1 zaruri olmasaydı ne Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir adımı atmayı aklına getirirdi, ne de atardı" dedi. Türkiye'de başörtülü kadınların, kamunun her alanında bulunabildiğine dikkati çeken Bozdağ, sorunun 2013'te çözüme kavuşturulduğunu hatırlattı.