Bitlis’te FETÖ operasyonu

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis operasyon düzenledi. Gazi Turgut Aslan Operasyonunda, Bitlis'te yakalanan ve gözaltına alınan A.H.Ö. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olma ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet olmak suçlarından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.