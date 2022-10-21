FETÖ’cü Enes Kanter Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi

YUNAN PARLAMENTOSU İLE DE TEMASA GEÇTİ

FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.

Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda "Yunanstan'ın Yeşilleri" olarak bilinen, NATO'cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.

Görüşme sonrası Türkiye'yi hedef alan PASOK lideri Andrulakis, "Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum." dedi.