FETÖ’cü Enes Kanter Türkiye karşıtı Yunan siyasetçilerle bir araya geldi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in manevi oğlu olarak bilinen basketbolcu Enes Kanter, Türkiye düşmanlığına kaldığı yerden devam ediyor.
Belli aralıklarla Türkiye aleyhine yaptığı işlerle gündeme gelen Kanter, bu yaptıklarını da gururla sergilemek konusunda hiç çekinmiyor.
Hain FETÖ'cü Kanter, bu kez Türkiye'nin son dönemde Yunanistan ile artan gerilimini fırsat bildi.
YUNANİSTAN BAŞPİSKOPOSU İERONİMOS'UN ÖNÜNDE EĞİLDİ
Yunanistan'a giden Kanter, Yunan bayrağı ile fotoğraf çektirip, Twitter ve Instagram hesaplarından paylaştı.
Kanter, bu paylaşımının ardından son olarak Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u ayakta karşıladı ve önünde eğildi.
Kanter, ayrıca Yunanistan Başpiskoposu İeronimos'u elinden tutup, makam odasına kadar götürdü.
YUNAN PARLAMENTOSU İLE DE TEMASA GEÇTİ
FETÖ'cü Kanter, daha sonra Yunan Parlamentosu ile temasa geçti.
Fetullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Avrupa Parlamentosu milletvekili ve aynı zamanda "Yunanstan'ın Yeşilleri" olarak bilinen, NATO'cu PASOK parti lideri Nikos Andrulakis ile de görüştü.
Görüşme sonrası Türkiye'yi hedef alan PASOK lideri Andrulakis, "Son dönemde Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından Yunanistan ve Kıbrıs'ın egemenlik haklarına yönelik provokatif söylemlerinde artış var. Bunu kınıyorum." dedi.
"YUNANİSTAN ONLARIN İKİNCİ EVİ OLDU"
PASOK lideri Andrulakis'ten sonra söz alan Kanter, Yunanistan'a teşekkür etti.
Yunanistan'ın FETÖ'cülerin 2. evi olduğunu söyleyen Kanter, "Yunanistan'da çok sayıda Türkiyeli mülteci var. Desteğiniz için gerçekten minnettarız. Yunanistan, onların ikinci evi oldu." ifadelerini kullandı.