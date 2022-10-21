Gardaş gururu

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'da inşa ettiği ikinci havalimanı olan Zengilan Uluslararası Havalimanı'nın açılış törenine katıldı. Erdoğan'ı taşıyan TC-TUR uçağı, Karabağ'ın dünyaya açılan 2. kapısı olma özelliğini taşıyan ve 26 Nisan 2021'de temeli atılan Zengilan Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Erdoğan, Zengilan Uluslararası Havalimanı'na inen ilk cumhurbaşkanı olurken, kendisini Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev karşıladı. Kurdele kesen Erdoğan ve Aliyev'e günün anısına havalimanının sembolik anahtarları hediye olarak takdim edildi. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Havalimanı Azerbaycan'a ve tüm dünyaya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Aliyev geçen yıl kasım ayında da Fuzuli Havalimanı'nı birlikte açmıştı. İki lider daha sonra Zengilan'ın Sarılı Köyü'nde bulunan Dost Agropark Zengilan Akıllı Tarım Köyü Projesi'nin ilk etabının açılış törenine katıldı.ZENGILAN Havalimanı en yüksek uluslararası standartlara uygun olarak 1.5 yılda uçakları kabul edecek hale geldi. Havalimanına ülkenin en büyük yolcu uçağıyla ilk teknik uçuş 9 Eylül'de gerçekleştirildi. Havalimanının pisti 3 bin metre uzunluğunda ve 60 metre genişliğinde. Terminali saatte 200 yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Büyük kargo uçakları dahil tüm geniş gövdeli uçaklar Zengilan Havalimanı'nda rahatlıkla iniş ve kalkış yapabilecek. Havalimanının peronu 8 uçak kabul edecek şekilde tasarlandı. Otomatik sistemlerle donatılmış, uluslararası sivil havacılık ve taşımacılık standartlarına uygun kontrol kulesine sahip havalimanının inşaatında Türk şirketleri de yer aldı. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havalimanını ZZE kodu ile uluslararası havalimanları listesine aldı. İşgalden kurtarılan bölgelerdeki Fuzuli Havalimanı da faaliyetini sürdürüyor. Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.AÇILIŞTA Başkan Erdoğan ve Aliyev arasında geçen diyalog programa damga vurdu. Tören sırasında Erdoğan'ın kurdeleyi keserken kullandığı sarı renkteki makas için "Makas altın değil mi?" diye sorması üzerine Aliyev, "Altına benziyor ama siz keseceğiniz için altından da kıymetli" yanıtını verince dostluk adına duygusal anlar yaşandı.Zengılan'dan karayoluyla Cebrayıl'a geçen iki lider burada ilk önce Kumlak Tren İstasyonu'nun açılışına katıldı. Erdoğan ve Aliyev, günün anısına imzaladıkları metni kapsül içine koyarak, tren istasyonu temeline bıraktı ve ilk harcı attıErdoğan ve Aliyev tren istasyonu için yapılan temel atma töreninin ardından Azerbaycan-Türkiye Uluslararası Orman Eğitim Merkezi ile Akıllı Fidancılık ve Dostluk Orman Kompleksi'nin temel atma törenine katıldı. Birlikte fidan diken iki lider daha sonra aynı bölgede yer alan 15 yavru ceylanı doğaya bıraktı.İKI liderin açılışını yaptığı Akıllı Tarım Köyü'nde 5 bin 200 metrekarelik kapalı hayvancılık tesisi bulunuyor. Tarım köyüne 3 bin 500 baş anaç angus getirildi, bitkisel üretim faaliyetleri hayata geçirildi. Kampüste mera tipi besicilikle yetiştirilen ve kesimi yapılan et ürünlerinin paketlerine ilk "Made in Karabağ" etiketlerini Erdoğan ve Aliyev vurdu.TÜRKİYE ve Azerbaycan'ın birlikte kurduğu Akıllı Tarım Köyü içerisinde yer alan kampüs alanını gezen iki lider renkli görüntüler verdi. Kampüsteki spor klübünde Aliyev halter kaldırarak 'fit' olduğunu gösterdi. Aliyev'in halter kaldırdığı anı gülümseyerek izleyen Erdoğan da daha sonra mevkidaşına kampüste açılan sergide yer alan futbol oynadığı döneme ait fotoğrafları göstererek sporcu geçmişini anlattı.