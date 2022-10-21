Haberler Gündem Haberleri Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Giriş Tarihi: 21.10.2022 13:47

Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

DHA
Hatay’da PKK’lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ile yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hatay İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce; jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinin katılımıyla icra edilen, 'Şehit Jandarma Er Ahmet Çerçi Operasyonu' sürüyor. Bu kapsamda Arsuz ilçesi Kurtbağı Mahallesi kırsalında arazi araması sonucu 4 depo tespit edildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Depolar içerisinde; 2 adet AK-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 4 adet savunma tipi el bombası, 18 adet piyade tüfeği şarjörü, 660 adet çeşitli çapta ve ebatta fişek, 1 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 4 adet EYP komuta kumandası, 2 adet EYP komuta sistemi, 8 adet elektrikli fünye, 2 kilo dinamit lokumu, 1 adet ateşleme anahtarı, 202 kilo amonyum nitrat gübre, 1 adet elektronik devre kartı, 1 adet büyük telsiz, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet gündüz görüş dürbünü ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

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Hatay'da PKK'lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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