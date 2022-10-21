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Giriş Tarihi: 21.10.2022 23:01

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla bir araya geldi

AA
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla toplantı yaptı.

İçişleri Bakanı Soylu, temasları kapsamında geldiği kentte Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından Soylu, Diyarbakır-Elazığ Caddesi'ndeki polis noktasını ziyaret etti.

MİRKET TANITILDI

Burada Bakan Soylu'ya Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünün Mobil İnsansız Reflektif Elektronik Trafik Kiti (MİRKET) Projesi tanıtıldı.İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Soylu'ya proje hakkında bilgi verdi. Projeyle trafik kontrol noktaları ve trafik kazası alanında alınacak tedbirle polis memurlarının can güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Söz konusu uygulama noktalarında işaretleri görüp araçlar durmaz ve üzerinden geçerse alarm sistemi devreye giriyor.

Bakan Soylu'ya, Vali Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat ve Ebubekir Bal eşlik etti.

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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır'da güvenlik korucuları dernek başkanlarıyla bir araya geldi
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