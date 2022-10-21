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Giriş Tarihi: 21.10.2022 22:05

Sağlık Bakanı Koca, yaralı maden işçilerini takip eden doktorlarla istişarede bulundu

AA
Sağlık Bakanı Koca, yaralı maden işçilerini takip eden doktorlarla istişarede bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın'daki maden ocağı patlamasında yaralanan ve hastanede tedavi gören 6 maden işçisini yakından takip eden doktorlarla bir araya geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi altında olan maden işçisi 6 hastamızın durumu hakkında, hastalarımızı yakından takip eden doktorlarımızla bir toplantı yaparak, detaylı bilgi aldık; tedavi süreçlerinin planlanması konusunda istişarelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca, yaralı maden işçilerini takip eden doktorlarla istişarede bulundu
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