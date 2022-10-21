SON DAKİKA | Başkan Erdoğan ’Blokzincir İstanbul’ Programı’nda konuşuyor

İstanbul Üniversitesi Cemal Bilsel Konferans Salonu'nda Blokzincir İstanbul programı düzenleniyor. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Ülkemiz ve teknoloji sektörü için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ülkemizin dijital dönüşümünün altında da AK Parti imzası olacaktır. Türkiye'nin yatırım eksikliklerini tamamlaya çalışırken, güçlü teknolojik altyapı kurmayı da ihmal etmedik. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzla buluşturamayız. İnternet altapımımızı geliştirmemiz, bunların işaretidir. İnternette fiber altyapı konusunda bir yavaş gidiyoruz, onu da hızlandıracağız. Rabbimiz insan için ancak çalıştığı kadarı vardır buyuruyor. Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemlidir.

Teknopark'larda da benzer bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Bugün 59 şehirmizde 94 teknoparkımız mevcut. Savunma Sanayi teknolojinin lokomatifi konumunda.

Bu gelişmenin en somut yanmasını ihracatımızda görüyoruz. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayısı 6'yı buldu. TOGG otomobilimizde ülkemizin teknolojide geldiği seviyelerden biridir. ÜReticilerinin deyimiyle, bir akıllı cihaz olan TOGG'un ülkemize önemli katkıları olacaktır.

Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olması, sağladığı merkeziyetsiz düzen, mevcut ekonomik düzeni değişitirebilecek durumdadır.

Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz. Hedefimiz bu alanda da üretici, takip eden değil takip edilen konumuna ulaşmaktır. İnsansız hava araçlarımız, adlarına şarkılar bestelenen efsaneler haline gelmiştir.

Tarih boyunca cesaret ve azmimiz yaında, üretkenliğimizle çalışkanlığımızla dünyaya örnek olduğumuz gibi bugün teknolojik kalkınmayl örnek oluyoruz. Bugün Tayfun füzemiz de var.

Yeni yönetim sistemimizi kurarken, dijital dönüşüm ofisine de yer verdik. Dijital dünyamızı nasıl organize edeceğiz? Tüm bunların adımlarını cumhurbaşkanlığı sistemini kurarken ortaya koyduk. Daha birkaç gün önce E-İnsan projesi tanıtım törenindeydik. Her teknofest festivalinde yer alıyorum. Çeşitli şehirlerimizdeki teknoloji merkezlerinin açılışını bizzat yapıyoruz. Ülkemize kazandırdığımız eserlerin çoğu aynı zamanda teknoloji harikasıdır. Uluslararası katılımcıları, kamu ve özel sektörümüzün temsilcileri ile buluşturacak bu etkinlik önem taşıyor.