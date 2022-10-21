Tekirdağ’da, CHP’de 19 istifa sonrası il yönetimi düştü

Şener Saygın, güçlü bir örgüt ve yerel iktidar için partide en büyük ihtiyacın parti içi barış ve beraberliğin olduğunun farkında olarak çalışmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu fikirleri her platformda dile getirdik. Birkaç dönemdir bir araya gelmeyen il milletvekillerimizi bir araya getirerek 11 ilçeyi hep birlikte ziyaret ederek birlik mesajı verdik. Ne kadar isabetli şeyler yaptığımızı ve doğru yolda olduğumuzu da üyelerimizden ve delegelerimizden gelen olumlu geri dönüşlerle teyit ettik.

CHP Tekirdağ'dan toplu istifa açıklaması | Video

Ancak, bu çabamızın birtakım siyasi aktörleri rahatsız ettiğinin farkına varmakta gecikmedik. Bizler partimizde iç barışı, birleşmeyi, bütünleşmeyi sağlamaya çalıştıkça parti içindeki çok küçük fakat etkili bir kitlenin tahrik edici, ayrıştırıcı, kavgacı, kutuplaştırıcı tavırlarını üzülerek gözlemledik. Özellikle tahrik etmek amacıyla sataşma girişimlerini esefle ve hayretle müşahede ettik. Ancak Tekirdağ'ı siyaseten parsellendiğini düşünen ve siyasi çıkar peşinde koşarak halkın emaneti olan makamları baba yadigarı zannedenlerin çıkar kovanına da çomak soktuğumuzu hayret ve üzüntüyle fark ettik" dedi.