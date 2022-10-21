Van’da HDP önünde evlat nöbeti tutan anne: Gözüm hep senin yolunda

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 47'nci haftada da Van Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı. Hakkâri'den evlat nöbetine gelen annelerden Zümrüt Salim, oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, "Oğlum hafızlık okuyordu. HDP benim oğlumu 14 yaşındayken kaçırarak PKK'ya verdi. Oğlumu istiyorum, onlar için büyütmedim. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum, dön gel, perişan haldeyim. Gözüm hep senin yolunda. Kapım her zaman sana açık. Seni sonuna kadar bekleyeceğim" dedi. DHAMilli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2'si PKK/KCK/YPG, 2'si FETÖ mensubu 4 kişinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize sızmaya çalışan 4 kişi, Edirne bölgesinde Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, diğer 2'sinin de PKK/KCK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.