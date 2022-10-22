Çankaya Belediyesi, Muhtarlık Müdürlüğü’nü kapatıyor

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan, katıldığı 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Muhtarlar Evi açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde muhtarlara yönelik önemli müjdeleri sıralarken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhtarların etkinliğe katılması için valilerce baskıya uğradığını iddia etmişti. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, Özel'in iddialarına sert yanıt verdi. Aktürk, "HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın Ankara'ya gelmek için 1000 lira aldığımız, CHP'li Özgür Özel'in de valilerden baskı gördüğümüz yönündeki iddiaları kesinlikle yalandır, bühtandır. Yüce Meclis çatısı altında bu yalanı HDP kendine yakıştırabilir, CHP'lilerin yakıştırmasını ise kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Buraya gelen tüm muhtarlarımıza atılan bu iftirayı asla kabul etmiyoruz. Bu iftirayı atanları kınıyoruz, bu sözleri onlara iade ediyoruz" dedi.Diğer yandan seçimler yaklaştıkça muhtarlara yaklaşmaya çalışan Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin Çankaya Belediyesi'nde Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kapatılmak istendiği ortaya çıktı. Belediyenin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nce Belediye Başkanlık makamına verilen dilekçede Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kapatılarak faaliyetlerinin Halkla İlişkiler bünyesinde yürütülmesinin Belediye Meclisi'nde görüşülmesi teklif edildi. Dilekçede, "Belediye Meclisimizin 07.04.2015 tarih ve 317 sayılı karar ile kurulan Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün yetki ve sorumluluk açısından faaliyetlerinin Halkla İlişkiler bünyesinde sürdürülmesi düşünülmektedir. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün kapatılması için karar alınması adına yazımızın Belediye Meclisi'nde görüşülmek üzere Yazı İşleri Müdürlüğü'ne havalesini olurlarınıza arz ederim" denildi.SOSYAL medyadan paylaştığı mesajında Kemal Kılıçdaroğlu, "Muhtarlar ne kadar güçlü olursa demokrasimiz de o kadar güçlü olur. Muhtarlarımız için, bütçe oluşturulmasından belediye meclisinde söz sahibi olmalarına kadar tüm koşulları sağlayacağız. Demokrasi işleyişinde önemli bir yere sahip olan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü kutlu olsun" demişti.