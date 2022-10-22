CHP kiraladığı araçların parasını ödememiş

CHP Didim İlçe Başkanlığı'nın 2014 ile 2021 yılları arasında düzenlenen 33 seyahatte kiraladıkları 115 aracın ücreti olan 1 milyon 104 bin lira tutarı seyahat kooperatifine ödemediği ortaya çıktı. Her defasında hak, hukuk ve adaletten söz eden CHP'nin borcunu inkâr edip ödememesi büyük tepki çekti. SABAH'a konuşan Didim Seyahat SS 18 No'lu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Cengiz, "Borçlarını inkâr ettiler. En çok da bu bizi üzdü. İşverenlerin maaşlarını ve sigortalarını ödedim. Akaryakıt parasını kendi cebimizden koyduk. Bu benim için paradan çok hak hukuk mücadelesi oldu. Kooperatif başkanıyım. 40 üyem var. Üyelerime karşı da sorumluyum. Hakkımızı sonuna kadar arayacağım" dedi. Didim'den yapılan seyahatler arasında 2014'te CHP Yalova mitingi, 2014 Ankara CHP aday değişikliği, 2017'de İstanbul referandum, 2019'da İstanbul belediye 2. tur seçimleri yer aldı.