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Giriş Tarihi: 22.10.2022 16:43 Son Güncelleme: 22.10.2022 16:49

Göçmenlere Yunan zulmü! Elektrikli işkence yapıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Göçmenlere Yunan zulmü! Elektrikli işkence yapıldı

Düzensiz göçmenlere Yunan zulmü devam ediyor. İstanköy Adası’na geçen bir grup düzensiz göçmen, Yunan unsurlarınca tarafından elleri kelepçelenerek işkence edildi. Can salına bindirilerek Türk karasularına itilen 15 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. 1 göçmen hayatını kaybetti. Göçmenler birinin vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldı.

Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçen bir grup düzensiz göçmen, Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından yakalandı. Yunanistan unsurları tarafından değerli eşyaları alınan göçmen, elleri kelepçelenerek darp edildi. Kötü işkencelere maruz kalan göçmenler, can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildi.

Can salı içerisinde Bodrum açıklarına sürüklenen 15 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Göçmenlerde birinin bilincinin kapalı, vücudunda darp izleri olduğu tespit edildi. 112 Acil Sağlık Ambulansı personeline teslim edilen göçmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ELEKTRİKLİ İŞKENCE

Göçmenler ifadelerinde, götürüldükleri ve kötü muameleye maruz bırakıldıkları yerde kendi gruplarından olmayan ve Türkçe konuşan bir kişinin daha bulunduğunu, bu kişinin vücuduna elektrik verilmek suretiyle işkence yapıldığını ve kendi grupları ile birlikte can salına bindirilerek Türk karasularına geri itildiklerini beyan etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kimlik tespit çalışmaları neticesinde hayatını kaybeden göçmenin, aranıyor kaydı bulunan bir Türk olduğu tespit edildi. Göçmenin, ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılıyor. Olay ile ilgili Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Göçmenlere Yunan zulmü! Elektrikli işkence yapıldı
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