Hürkuş ve Atak’ta kullanılacak! İşte o silahlar...

'ARTIK SARSILMAZ SİLAHIN HER KALİBRESİNDE VAR'

Düzce'de kalıcı olduklarını ve yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Aliş, "Düzce'nin çok güzel bir konumu var. Ankara ve İstanbul arasında, lojistik olarak çok güzel. Düzce çok güzel. Bizim dedeler gelip buraya yerleşmişler. Bize de geliştirmek düştü. Biz de Düzce'de devamlı olacağız ve yatırım halindeyiz. Sarsılmaz 142 yıllık bir mühendislik fabrikası. Türkiye'de ilkleri yapan, yapılmayanları yapan, devamlı kendisini geliştirerek dünyada marka olan bir firmadır. Tabanca, makineli tabanca, piyade tüfekleri, makineli tüfekler, ağır makineli tüfekler ve artık top yapıyoruz. Artık Sarsılmaz silahın her kalibresinde var. Öyle bir seviyeye ulaştık ki Sarsılmaz bir alayın ihtiyacı olan bütün silahları yapıyor, üretiyor" dedi.

Ayrıca açıklamaların ardından Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetrelik top, Hürkuş uçaklarında kullanılacak 12,7 milimetrelik makineli tüfek ve deniz tipi ağır makineli tüfekle deneme atışları yapıldı. Atışlar sırasındaki yüksek ses ve sarsıntı silahların gücünü gösterdi. (DHA)