Kızılay’ın afet evi üretim üssü açılıyor

Malatya'da 1978'de kurulan ve yıllarca atıl halde olan Vagon Fabrikası, 400 milyon liralık yatırımla Türk Kızılay Sistem Yapı Fabrikası'na dönüştürüldü. Yüzde 100 yerli üretim ve yerli yazılımla donatılmış tam otomasyona sahip makinelerle günde 3 vardiya şeklinde 200 konteyner üretimi yapabilecek. Tesisin açılışını bugün Malatya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirecek. 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edilen barınma sistemleri fabrikası, yılda 1 milyon metrekare hafif çelik yapı, ön üretimli (prefabrik) yapı ve yılda 65-70 bin adet konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste hafif çelik yapıların yanı sıra farklı modeller geliştirilerek üretilebilecek.Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Burası Kızılay'ın çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu ve afet sonrası barınma ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteyner veya modüler yaşam üniteleri üretmek maksadıyla kuruldu. Üretim yaparken kurulumun kolay olmasına ve insanların sahada vinç vs. gibi ihtiyaç duymadan kurmasına yönelik bir çalışma yürüttü arkadaşlarımız. Bunları vatandaşın kendisi kurabiliyor. Barınma sistemlerinde lojistik Ar-Ge aşaması çok önemli ve bu konuyla ilgili biz çok iyi çalıştık. Standart 21 metrekare konteynerleri demonte ediyoruz. 10 konteyneri mutfak ve WC üniteleri ile yaşam üniteleri ayrı bir modül olmak üzere 10 konteyneri 2 tane kamyonla taşıyabiliyoruz. Bu şekilde lojistik maliyetlerimiz düşüyor" diye konuştu. Kınık, "Bazı ürünleri Çin'den ithal ediyorduk ama artık burada üretiyoruz ve milli ekonomiye katkımız oluyor. Macaristan, Katar, İngiltere, Irak, Suriye gibi ülkelere ihracat yapıyoruz ve ekonomiye bu anlamda ciddi katkı sağlıyoruz" dedi.