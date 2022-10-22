MHP Lideri Bahçeli’ye ‘Kızıl Elma’ yüzüğü

Konyalı takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Lideri Devlet Bahçeli için üzerinde bozkurt figürü, üç hilal, ay yıldız motifleri olan 'Kızıl Elma' yüzüğü tasarladı. MYK eski üyesi Hüseyin Korkmaz tarafından miting için Konya'ya gelen Bahçeli'ye hediye edilen yüzük 10 günde tamamlandı. 40 yıllık tasarımcı olan ve daha önce de Bahçeli'ye birçok yüzük tasarlayan Küçükdemirel, 4 yıl önce MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğün ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzüğü yaparak dikkat çekmişti.