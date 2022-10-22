MHP lideri Bahçeli’ye ‘Kızıl Elma’ yüzüğü

MYK eski üyesi ve parti üyesi Hüseyin Korkmaz, 16 Ekim'de Konya'ya gelen MHP liderine hediye etmek için tasarımcı Servet Küçükdemirel'den yüzük yapmasını istedi. Bunun üzerine Küçükdemirel de tasarımı da kendisine ait olan yüzüğü 10 gün içerisinde tamamladı. 925 ayar gümüşten yapılan ve siyah kristal oniks taş kullanılan yüzüğün üzerindeki taşın rengi İslam aleminin kıblesi olan Kabi-i Muazzamayı temsil ediyor. Gövde üzerine mıhlanmış mikro taşlar, çoğu Türk devleti ve beyliği tarafından sancak rengi olarak kullanılan mavi olarak seçildi. Ayrıca yüzük üzerine Kızıl Elma yazılmış, bozkurt figürü ve ay yıldız işlemesi yapıldı. Yüzüğün diğer tarafına ise üç hilal işlemesi ile Devlet Bahçeli'nin ismi işlendi. Miting öncesi Hüseyin Korkmaz tarafından hediye edilen yüzük, MHP lideri tarafından çok beğenildiği belirtildi.