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Giriş Tarihi: 22.10.2022 08:05

MHP lideri Bahçeli’ye ‘Kızıl Elma’ yüzüğü

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MHP lideri Bahçeli’ye ‘Kızıl Elma’ yüzüğü

Konyalı takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP lideri Devlet Bahçeli için üzerinde bozkurt figürü, üç hilal, ay yıldız motifleri olan ‘Kızıl Elma’ yüzüğünü tasarladı. MYK eski üyesi Hüseyin Korkmaz tarafından miting için Konya’ya gelen Bahçeli’ye hediye edilen yüzük 10 günde tamamlandı. 40 yıllık tasarımcı olan ve daha öncede Bahçeli’ye bir çok yüzük tasarlayan Küçükdemirel, 4 yıl önce MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzüğü yaparak dikkat çekmişti.

MYK eski üyesi ve parti üyesi Hüseyin Korkmaz, 16 Ekim'de Konya'ya gelen MHP liderine hediye etmek için tasarımcı Servet Küçükdemirel'den yüzük yapmasını istedi. Bunun üzerine Küçükdemirel de tasarımı da kendisine ait olan yüzüğü 10 gün içerisinde tamamladı. 925 ayar gümüşten yapılan ve siyah kristal oniks taş kullanılan yüzüğün üzerindeki taşın rengi İslam aleminin kıblesi olan Kabi-i Muazzamayı temsil ediyor. Gövde üzerine mıhlanmış mikro taşlar, çoğu Türk devleti ve beyliği tarafından sancak rengi olarak kullanılan mavi olarak seçildi. Ayrıca yüzük üzerine Kızıl Elma yazılmış, bozkurt figürü ve ay yıldız işlemesi yapıldı. Yüzüğün diğer tarafına ise üç hilal işlemesi ile Devlet Bahçeli'nin ismi işlendi. Miting öncesi Hüseyin Korkmaz tarafından hediye edilen yüzük, MHP lideri tarafından çok beğenildiği belirtildi.


Servet Küçükdemirel, "Devlet beyin yüzüğü ne kadar sevdiğini biliyoruz. O nedenle ona yakışacak şekilde tasarımlar yapıyorum. Bu seferde Hüseyin Korkmaz beyin isteği üzerine böyle bir tasarım gerçekleştirdik. Kendisinin de çok beğendiğini öğrendim. İnşallah Devlet beye daha farklı yüzüklerde yaparım" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin daha öncede kullandığı birçok yüzüğe imzasını atan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için üzerinde MHP liderinin kullandığı 1982 model otomobilin figürü ile ülkücülüğü ilkesi 9 ışığı sembolize eden yıldızların bulunduğu yüzük tasarlayıp 4 önce hediye etmişti.

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MHP lideri Bahçeli’ye ‘Kızıl Elma’ yüzüğü
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