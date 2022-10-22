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Giriş Tarihi: 22.10.2022 12:45 Son Güncelleme: 22.10.2022 12:47

Truss'ın istifasını duyan Johnson kolları sıvadı: Bakın ilk ne yaptı?

Truss’ın istifasını duyan Johnson kolları sıvadı: Bakın ilk ne yaptı?

Liz Tuss sadece 44 gün dayanabildi. İngiltere Başbakanı Liz Truss, geçtiğimiz ay açıklanan vergi paketinin neden olduğu ekonomik ve siyasi krizin ardından istifa etti. Truss'ın istifası tüm dünyada deprem etkisi yaratırken yerine kimin geçeceği merak konusu oldu. Boris Johnson yeniden göreve geçmek için kolları sıvadı. İlk iş olarak bakın ne yaptı!

İngiltere Başbakanı Demir Leydi lakaplı Liz Truss'ın dün istifa ettiğini açıklamasının ardından ülkede adeta bir deprem etkisi yaşanıyor. Görevde yalnızca 44 gün dayanabilen Truss'ın ardından ise yerine kim geçeceği merak konusu oldu. İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın, istifa eden halefi Liz Truss'ın yerini almak için başbakanlık yarışına katılabileceği öne sürülmüştü. Bugün ise İngiliz basınına dikkat çeken bir fotoğraf yansıdı...

Dominik Cumhuriyeti'nde tatilde olan Johnson ise Truss'ın istifasını duyduktan sonra uçağa atlayıp Londra'ya geri döndü. İngiliz medya kuruluşu Sky News, Boris Johnson'ın İngiliz hava yolu şirketi British Airways'in uçağındaki görüntülerini paylaştı. Haberlerde Başbakanlık için Johnson'ın kendi seçtiği ekonomi bakanı Rishi Sunak ile görüşmesi bekleniyor.

İngiliz basınına göre hnüz adaylığını açıklamayan Boris Johnson'ı destekleyenler arasında Savunma Bakanı Ben Wallece, İş Dünyasından Sorumlu Bakan Jacob Rees-Mogg ve koltuğa alışamadan istifa eden Liz Truss yer alıyor. ancal Boris Johnson'un en büyük rakibi Hindistan kökenli Rishi Sunak.. Rishi Sunak, Johnson'ın kabinesinde Hazine Bakanı olarak görev yapmıştı.

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Truss'ın istifasını duyan Johnson kolları sıvadı: Bakın ilk ne yaptı?
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