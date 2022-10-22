Truss’ın istifasını duyan Johnson kolları sıvadı: Bakın ilk ne yaptı?

İngiltere Başbakanı Demir Leydi lakaplı Liz Truss'ın dün istifa ettiğini açıklamasının ardından ülkede adeta bir deprem etkisi yaşanıyor. Görevde yalnızca 44 gün dayanabilen Truss'ın ardından ise yerine kim geçeceği merak konusu oldu. İngiltere'nin eski Başbakanı Boris Johnson'ın, istifa eden halefi Liz Truss'ın yerini almak için başbakanlık yarışına katılabileceği öne sürülmüştü. Bugün ise İngiliz basınına dikkat çeken bir fotoğraf yansıdı...