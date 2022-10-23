Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Diyarbakır Cezaevi müze oluyor

MÜZE VE KÜLTÜR MERKEZİNE DÖNÜŞÜYOR

Diyarbakır cezaevi müze oluyor. Kütüphanesiyle, sanat gösterşi alanları ile artık bu acının yaygınlaştığı cezaevi ortadan kalkıyor. Bu tablodan rahatsız olanlar da var. Diyarbakır'ın bu birlik ve beraberlik görüntüsü karşısında kahroluyorlar.

HDP denen parti görünümlü emperyalist operasyonel aygıt, maneviyatımızı hedef alan tüm sapkınların aktörü durumundadır. Bunlar 6'lı masanın altında kalmış olmanın mahcubiyeti ile İstanbul'da bir grup adı sanı belli olmayan parti ile ittifak kurmuşlar. Kimin kiminle yürüdüğünü görüyoruz. Biz tercihimizi haktan adaletten yana yaparak yolumuza devam ediyoruz.

Türkiye'nin dünkü sorunlarını nasıl biz çözdüysek bundan sonra da yine biz çözeceğiz."