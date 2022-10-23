Giriş Tarihi: 23.10.2022 14:32Son Güncelleme: 23.10.2022 14:48
Diyarbakır’da 6’lı masaya pankartlı gönderme: Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış törenine katılmak üzere Diyarbakır'a gitti. Havalimanında çiçeklerle karşılanan Erdoğan'a şehir genelinde de büyük sevgi gösterisinde bulunuldu. Başkan Erdoğan'ı karşılayan vatandaşlar, 6'lı masaya açtıkları pankartla mesaj gönderdi: Reis, paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 140 projenin toplu açılış programına katılmak üzere Diyarbakır'a gitti.
Malatya'dan özel uçakla Diyarbakır'a giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, havaalanında coşkuyla karşılandı.
6'LIYA VATANDAŞ MESAJI DİYARBAKIR'DAN VERDİ
CHP, İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan 6'lı masaya vatandaşlar Diyarbakır'dan mesaj verdi.
Vatandaşlar, "Reis, paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız." yazılı pankart açtı.
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Diyarbakır’da 6’lı masaya pankartlı gönderme: Reis paradan 6 sıfırı sen attın 2023'te altı sıfırı da biz atacağız