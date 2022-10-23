Diyarbakır’da gençlerle buluşma! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Diyarbakır'da gençlerle bir araya gelen Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün Diyarbakır'da 70 bini bulan katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin heyecanını paylaştık, hem de şöyle geçmişten bugüne Diyarbakır muhasebesi yaptık.

15 Ekim'de gelebilseydik Sur Festivaline de katılacaktık. Kültür Yolu Festivallerini yaygınlaştıracağız.

Dünya ekonomik krizlerle boğuşulan bir dönemde.

AK Parti'nin gençliği işte burada. Gençler sandıklarda birilerine ders verecek.

TÜRKİYE YÜZYILINI SİZLERLE BERABER ZİRVEYE TAŞIYACAĞIZ

Kendi oyun planımızı takip ederek refahımızı artıracağız. Kendi ikballerini 85 milyon vatandaşın felaketine bağlayanların hesaplarını tepetaklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber zirveye taşıyacağız.

HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız, farkımız bu.

Biz Diyarbakır'ın ciğeri varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin, kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz.

Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında, insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı."

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